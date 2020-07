Doom Patrol, Brendan Fraser elogia il suo stunt per il lavoro su Robotman

Il cinema e la televisione sono pieni di attori e performer che recitano nei panni di creature che indossano una maschera, lo vediamo anche in Doom Patrol con il personaggio di Cliff Steele, il pilota che a seguito di un incidente durante una gara ha subito il trapianto del suo cervello all'interno di un robot, e da qui il nome di Robotman.

Brendan Fraser, l'attore principale che ricopre il ruolo nei flashback e la voce del personaggio, ha parlato ad un podcast dedicato a Scrubs del suo ruolo in Doom Patrol, dopo che gli autori gli avevano domandato di come fosse trascorrere ore di trucco e parrucco per apparire dietro una maschera: l'attore però, con molta sincerità, ha riferito che non è lui a ricoprire il ruolo per la maggior parte del tempo, elogiando il lavoro del suo alter ego sul set, Riley Shanahan:

"E' Riley Shanahan che indossa il costume", ha detto Fraser, "E' un fantastico performer comico con tempistiche strepitose, ed è lui che interpreta il personaggio quando indossa la maschera. [...] Io appaio una volta o due indossandone alcuni pezzi [...] mentre lo show si svolge, ma altrimenti no. Devo essere chiaro con voi - è come se fosse il lavoro dei sogni. Qualcun altro indossa il costume per te, si mostra al posto tuo, e di recente non sono mai andato agli studios. Posso fare il doppiaggio dal cellulare".

A Brendan è stato anche chiesto se la produzione gli avesse mai suggerito di sorvolare sulla questione, ma Fraser si è detto assolutamente contrario dato che il "lavoro pesante" lo fa Shanahan e gli deve essere assolutamente riconosciuto: "Ho 51 anni. Questo ragazzo sembra costruito come un albero. Quelle tute robotiche e tutte le super-tute DC Comics e Marvel Comics, sono pesanti. Lo sono davvero. I performer in costume sono eroi sconosciuti".

E continua ad andare avanti la seconda stagione di Doom Patrol negli USA: sono uscite nuove immagini del quinto episodio "Finger Patrol", mentre si comincia a parlare di un crossover di Doom Patrol con altre serie DC.