Doom Patrol, Brendan Fraser scelto come Robotman nella serie DC Universe

Come riporta quest'oggi il puntualissimo Deadline, Brendan Fraser (La Mummia, Trust in tv) a quanto pare si è ufficialmente unito alla serie televisiva Doom Patrol, nuovo progetto della piattaforma streaming DC Universe e spin-off di Titans, prima serie originale del servizio in arrivo quest'anno.

Nella serie, come scrive il sito, Fraser vestirà i panni di Cliff Steele aka Robotman, ex-pilota di auto da corsa che "dopo un terribile incidente perde completamente. Il misterioso Dottor Niles Caulder, però, salva il cervello di Steele, e inserito all'interno di un corpo robotico". Fraser apparirà nei flashback come Steele e si calerà anche nel corpo robotico di Robotman, "onstage".



Pochi giorni fa, comunque, la DC aveva anche confermato l'ingresso di Joivan Wade (La prima notte del giudizio) nel cast di Doom Patrol come Cyborg. Wade darà il volto al personaggio di Victor Stone/Cyborg nella serie tv, descritto come "affascinante e sarcastico, può collegarsi ai computer di tutto il mondo ma lotta per mantenere le connessioni che lo rendono umano. Disperato nell'ottenere l'accettazione del mondo, Vic usa i suoi poteri ed il suo corpo cibernetico per diventare un eroe".



Nel cast di Doom Patrol vedremo anche Diane Guerrero (Orange Is The New Black) come Crazy Jane e April Bowlby (Titans) come Elasti Woman. Altri membri del supergruppo, ma ancora senza un volto, saranno Negative Man e Dr. Niles Caulder. A quanto pare Cyborg avrà un ruolo fondamentale nel reclutamento dei cinque eroi, offrendogli loro una missione particolare che non potranno rifiutare.



Il villain dovrebbe essere Mr. Nobody.