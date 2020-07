Doom Patrol, un crossover tra Cyborg e Beast Boy? Ne parla Joivan Wade

Se nei giorni scorsi Matt Bomer si era detto poco convinto di un eventuale crossover tra Doom Patrol e altre serie del DC Universe, come Titans o Stargirl, Joivan Wade sembra molto più possibilista al riguardo. L'attore, che interpreta Vic Stone / Cyborg, ha già le idee piuttosto chiare.

Quello che gli piacerebbe approfondire sullo schermo, infatti, è la relazione tra Cyborg e Beast Boy. Nei fumetti, e in serie animate come Teen Titans, i due sono descritti come migliori amici. Beast Boy è il personaggio principale di Titans, quindi esiste nello stesso universo del Cyborg di Doom Patrol, ma i due personaggi non hanno avuto finora modo di interagire.

"Sono un grande fan dei fumetti e un fan di Teen Titans" ha raccontato Joivan Wade in una recente intervista a Comicbook.com. "E mi piacerebbe vedere anche Vic far parte di quel mondo e avere quella relazione con Beast Boy". Come fan, ha continuato l'attore, dal momento che esiste la concreta possibilità di realizzare in un live action questa interazione, riuscire a portarla sullo schermo "è un mio grande sogno. Spero che al momento giusto i boss si rendano conto che questa cosa debba accadere, quindi incrocio le dita. Le opportunità ci sono e ci sono state discussioni al riguardo. Ryan Potter, che interpreta Gar in Titans, è davvero un mio caro amico. [...] Sì, spero che accada."

Tornando a Doom Patrol, nei giorni scorsi sono arrivati anche gli elogi di Brendan Fraser al suo stunt per il lavoro su Robotman.