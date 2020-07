Doom Patrol, ci saranno crossover con altre serie DC? Ecco cosa ne pensa Matt Bomer

La seconda stagione di Doom Patrol va in onda solo da qualche settimana, ma visto il successo riscontrato dalla serie si parla già di possibile crossover con altri titoli targati DC Universe come Titans o Stargirl. D'altronde la Crisi sulle Terre Infinite dell'Arrowverse e l'atteso Flash con Ezra Miller fanno ben sperare in questo senso.

Chi non sarebbe troppo entusiasta di un eventuale crossover è però Matt Bomer, star di White Collar e interprete nella serie di Negative Men.

"Non ce lo vedo. Penso che lo show sia già pieno così com'è" ha spiegato l'attore durante una recente intervista con Digital Spy. "Ma queste decisioni vanno molto oltre il mio stipendio. E sono sicuro che se Jeremy Carver dedicarà mai di fare una cosa del genere, lo farà in modo fantastico. Perciò, sono pronto a tutto. Ma ad essere onesti non ha mai attraversato la mia mente."

In realtà, come molti di voi ricorderanno, una danzante Doom Patrol è già apparsa nel finale di Crisi sulle Terre Infinite, dove la Terra-21 in cui si svolge lo show è stata mostrata brevemente insieme agli altri universi. Tuttavia, Bomer fa riferimento ad un crossover che coinvolga anche la trama delle serie DC Universe. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un operazione di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, vi rimandiamo alle nuove immagini di Doom Patrol 2x05, in arrivo su Prime Video il prossimo 9 luglio.