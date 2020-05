Doom Patrol, il debutto di un nuovo personaggio in queste immagini esclusive

Vecchie conoscenze e nuovi arrivi nella seconda stagione di Doom Patrol, e le più recenti immagini promozionali diffuse da EW! ci forniscono un assaggio di ciò che ci attende.

Di ritorno nel primo episodio della nuova stagione avremo infatti Mark Sheppard (Supernatural, Doctor Who) che rinnova la sua collaborazione con lo showrunner Jeremy Carver e indossa nuovamente i panni del detective dell'occulto Willoughby Kipling.

Il nuovo volto sarà invece quello di Abigail Shapiro nel ruolo di Dorothy Spinner, la figlia del Capo (Timothy Dalton, dotata dell'abilità di rendere reali i suoi amici immaginari.

Nelle immagini che trovate anche nella nostra gallery, potete vedere Dorothy in compagnia di Robotman (Brendan Fraser/Riley Shanahan) e Kipling assieme al Capo, e due key art targate rispettivamente DC Universe e HBO Max, le due piattaforme di streaming dove la serie verrà trasmessa.

"Il gruppo di eroi più bizzarro dell'Universo DC sta tornando per salvare il mondo. O almeno, dovrebbero... Se riescono a trovare il modo di crescere, letteralmente e in senso figurato. Dopo la sconfitta del Signor Nessuno, i membri della doom Patrol si trovano adesso in taglia ridotta e arenati sulla pista da corsa giocattolo di Cliff. Qui ognuno di loro deve affrontare a modo suo il tradimento di Niles Caulder ovvero il Capo, assieme al proprio bagaglio personale. E man mano che questi iniziano a buttarsi alle spalle i loro traumi passati, dovranno anche fare squadra per accogliere e proteggere il nuovo membro della famiglia: Dorothy Spinner, la figlia di Neal dai misteriosi quanto pericolosi poteri, che potrebbero portare anche alla fine del mondo" recita la sinossi ufficiale.



La seconda stagione di Doom Patrol debutterà il 25 giugno su DC Universe e HBO Max.