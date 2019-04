Doom Patrol: Devan Chandler Long interpreterà Flex Mentallo!

Dopo lo spot con la Doom Patrol originale, arrivano nuove informazioni circa i prossimi episodi dell'apprezzata serie televisiva del servizio di streaming DC Universe.

La Warner Bros. ha infatti annunciato che Devan Chandler Long interpreterà il celebre supereroe Flex Mentallo, l'uomo del mistero muscolare (per gli amici, il supereroe della spiaggia).

Il personaggio è stato creato dall'acclamato scrittore Grant Morrison e dall'artista Frank Quitely ed è apparso originariamente nel numero 35 (1991) della serie a fumetti Doom Patrol edita da DC Comics. Nel '96 fu protagonista di una sua personale mini-serie della durata di 4 numeri, realizzata sempre dal duo di artisti che lo ha creato. Il suo stravagante potere è quello di modificare la realtà flettendo i propri muscoli, superando il concetto filosofico de "la mente che supera la materia".

Long è conosciuto per i suoi ruoli in The Magicians, Bosch e nella serie Marvel Runaways. L'episodio 12 di Doom Patrol verrà caricato sul servizio di streaming on demand DC Universe il prossimo venerdì. La serie è stata particolarmente apprezzata dalla critica, ed è riuscita ad affermarsi sull'aggreggatore di recensioni Rotten Tomatoes con un punteggio pari al 92% di gradimento.

E' molto probabile la messa in produzione di una seconda stagione, che andrebbe ad affiancare quella dell'altre serie DC Universe molto acclamata, Titans. Al momento comunque non è chiaro il futuro del servizio di streaming on demand, quindi rimanete con noi per ulteriori informazioni.