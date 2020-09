Doom Patrol, il divertente aneddoto di Matt Bomer sul suo costume di scena

Recentemente rinnovata per la terza stagione da HBO Max, Doom Patrol è una delle serie più originali e irriverenti degli ultimi anni. Lo show è ricco di umorismo, che si respira anche dietro le quinte, come si deduce anche da un aneddoto recentemente raccontato da Matt Bomer.

In Doom Patrol, Matt Bomer presta la voce a Larry Trainor / Uomo Negativo, ma dietro il suo costume si cela spesso Matthew Zuk. Lo scorso weekend, durante il panel dedicato allo show nella seconda parte del DC FanDome, Bomer ha parlato di un divertente siparietto originato proprio dal costume di Larry.

"Ho capito subito che io e Matthew avremmo avuto bisogno di due costumi separati, perché all'inizio ne avevamo solo uno da condividere" ha raccontato l'attore. "E la prima volta che l'ho indossato, era una scena acrobatica e dovevo abbassarmi, e si è strappato dal sedere fino alla caviglia". Matt Bomer si è reso conto così di essere un po' più abbondante di taglia rispetto a Zuk, e di aver bisogno di un costume su misura.

Incidente a parte, l'attore ha raccontato anche di sentirsi fortunato a lavorare fianco a fianco con Matthew Zuk. "Quello che mi piace di questo lavoro è che è una vera e propria collaborazione con un altro artista nel ruolo. Non è un mandato unilaterale" ha spiegato. "A volte discutiamo, ma Matthew è così brillante sul set, fisicamente, spesso è così stimolante per me arrivare e dare una vibrazione a ciò che fa, e sono davvero fortunato a lavorare con lui nel ruolo."

La terza stagione di Doom Patrol dovrebbe arrivare nel 2021. Se non hai ancora visto la seconda, puoi dare un'occhiata alle foto del finale di stagione e alla sinossi dell'ultimo episodio.