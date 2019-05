Doom Patrol: anche il finale di stagione contiene un particolare easter egg

Doom Patrol ha conquistato molti fan già dalla sua prima stagione. E ora sta per arrivare il finale di stagione, che conterrebbe une easter egg molto intelligente e che i fan potrebbero non aver notato. Doom Patrol è uno spin-off della serie tv Titans ed è trasmessa sul servizio streaming DC Universe, targato Warner e DC.

Nel finale di stagione "Ezekiel Patrol", dopo aver costretto Niles Caulder a rivelare la verità sul suo coinvolgimento su come il team Patrol ha ottenuto i loro poteri, Mr. Nobody è rimasto solo nello Spazio Bianco.

Anche se tecnicamente 'ha vinto', Nobody non si sta assolutamente godendo la sua vittoria. Insoddisfatto, si ubriaca mentre è seduto sul gabinetto e legge Forbes. Mentre sta leggendo gli spettatori vengono portati a guardare l'articolo.



Se si presta attenzione al testo reale risulta che l'articolo stesso è uno degli aspetti più meticolosi che lo show abbia mai fatto finora, con gli sceneggiatori che si rivolgono direttamente agli spettatori, chiedendo ai fan di rinnovare il loro abbonamento al DCU.

"Questo è tutto ciò che Steve Larson ricorda del fatidico giorno che gli hanno sparato. Meglio conosciuto come Animal Mineral Man, Larson stava per testimoniare di fronte ad un gran giuri quando il tentato omicidio ebbe luogo. L'assalitore era un discepolo dello stesso uomo contro cui Larson stava per testimoniare: Sturmbanhfuhrer Heinrich Von Fuchs.

Nato in Svezia, New York, da genitori non irreprensibili, Larson era destinato a condurre una vita eccezionale. Se hai copiato lo schermo per leggere questo articolo, congratulazioni! Noi sceneggiatori di Doom Patrol abbiamo un messaggio super segreto per te. E questo messaggio è: per favore, per favore, per favore, rinnova la tua iscrizione alla DCU. Ci piacerebbe davvero fare un'altra stagione di questa pazzia. Diciamo spesso 'fanculo'. Comunque grazie mille per aver visto. Probabilmente dovremmo tornare a scrivere questo articolo fasullo".

E l'articolo prosegue per qualche riga. Non si tratta dell'unico easter egg della serie, ovviamente. Se Doom Patrol dovesse ottenere il rinnovo per una seconda stagione sarà interessante vedere come proseguirà lo show con protagonista anche Brendan Frasier. Dopo le rivelazioni sul villain si è scoperto che il finale di stagione introduce un membro del team classico: la figlia di Caulfield, Dorothy Spinner.