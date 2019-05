Doom Patrol, il finale di stagione introduce un membro del team classico

Le recenti immagini ufficiali di Doom Patrol pubblicate nei giorni scorsi avevano anticipato un finale piuttosto movimentato, e in effetti l'ultimo episodio della prima stagione dello show ha riservato non poche sorprese. Attenzione, seguono spoiler.

Sul finalissimo dell'episodio, infatti, Niles Caulder ha introdotto al team la figlia Dorothy Spinner, classico personaggio dei fumetti apparso nel vol. 2 di Doom Patrol uscito nel 1988. Creata originariamente da Paul Kupperberg, Erik Larsen e Jim Sanders III, Dorothy nei fumetti ha il potere di materializzare i propri amici "immaginari", gli unici con i quali si trova a proprio agio a causa del suo sofferto passato.

Fin dalla sua uscita Doom Patrol si è rivelata un vero e proprio successo per DC Universe, servizio streaming che ha debuttato nei mesi finali del 2018, tanto da poter vantare uno score su Rotten Tomatoes del 95%. Tuttavia restiamo in attesa di un annuncio ufficiale del rinnovo per una seconda stagione, come invece è stato già fatto per Titans.

Inoltre non è ancora stato comunicato se Doom Patrol, proprio come la serie su Dick Grayson, verrà distribuita in Italia una volta conclusa la prima stagione: ricordiamo che Titans, così come la sua seconda stagione, è distribuita a livello internazionale da Netflix. Vi ha stupito il finale della prima stagione di Doom Patrol? Fatecelo sapere nei commenti.