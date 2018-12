Doom Patrol: guardate la prima immagine ufficiale di Cyborg!

Pochissimi minuti fa la Warner Bros. ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Cyborg, uno dei protagonisti della nuova serie targata DC Universe, Doom Patrol.

Cyborg, alter-ego di Victor Stone, è già stato interpretato da Ray Fisher nel DC Extended Universe, comparendo nei film Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Nella serie Doom Patrol, spin-off di Titans, sarà impersonato da Jovian Wade. Come al solito, potete trovare l'immagine in calce all'articolo.

La Doom Patrol è una re-immaginazione del classico team di eroi della DC Comics: il gruppo è formato da RobotMan, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane, guidati dallo scienziato Dr. Niles Caulder. I membri della Doom Patrol hanno tutti subito un incidente orribile che ha donato loro dei superpoteri, lasciandoli però sfigurati. Soli e traumatizzati, verranno riuniti dal Dr. Caulder all'interno di un superteam di supereroi. A chiamarli in azione sarà il noto eroe chiamato Cyborg, che li radunerà per sfidare il temibile Mr. Nobody.

La serie debutterà a febbraio 2019 nel nuovo servizio streaming della DC, DC Universe, e includerà nel cast, tra gli altri, Timothy Dalton, Brendan Fraser, April Bowlby, Jack Michaels, Dwain Murphy e Alan Tudyk.

Nel cast di Doom Patrol vedremo anche Diane Guerrero (Orange Is The New Black) come Crazy Janee, e April Bowlby (Titans) che interpreterà Elasti-Woman. A quanto pare Cyborg avrà un ruolo fondamentale nel reclutamento dei cinque eroi, offrendogli una missione particolare che non potranno rifiutare.

In attesa di saperne di più sul secondo serial in casa DC Universe vi ricordiamo che l’ultimo episodio di Titans sarà disponibile sul servizio streaming a partire da oggi 21 dicembre. Rinnovato già per una seconda stagione, Titans arriverà in Italia su Netflix dall'11 gennaio 2019.

Tra le serie live-action targate DC Universe ricordiamo anche Swamp Thing e Stargirl, nonché quelle animate dedicate a Young Justice: Outsiders e Harley Quinn.