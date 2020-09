Doom Patrol, HBO Max rinnova la serie per una terza stagione

Il Coronavirus avrà anche fermato le riprese della seconda stagione di Doom Patrol, ma questo non basta a fermare il gruppo di sgangherati supereroi DC: la serie è stata infatti rinnovata per una terza stagione.

"A nome di tutto il nostro meraviglioso cast, dei nostri sceneggiatori e di tutta la crew, siamo elettrizzati e grati per l'opportunità di tornare al Doom Manor. E siamo specialmente riconoscenti per i nostri partner alla Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC Universe e, ovviamente, HBO Max" ha dichiarato il creatore, showrunner e produttore esecutivo della serie Jeremy Carver.

Lo show originato su DC Universe, e andato finora in onda su entrambe le piattaforme Warner, verrà ufficialmente trasferito su HBO Max, che ne continuerà la produzione.

"Doom Patrol è arrivato a HBO Max che aveva già una fedele fanbase piena di passione, ed è stato in grado di posizionarsi tra gli originali HBO Max più visti della piattaforma" ha affermato Sarah Aubrey, a capo della divisione per i contenuti originali di HBO Max "La serie si colloca alla perfezione nel nostro portfolio, e siamo lieti di poter confermare una terza stagione per continuare questo stile narrativo così unico e distintivo, che tanto è stato acclamato da critica e pubblica".

In Italia Doom Patrol è disponibile per lo streaming agli abbonati di Amazon Prime Video, che dovrebbe continuare a distribuire lo show, terza stagione inclusa.