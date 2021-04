Doom Patrol, Matt Bomer: 'Nella terza stagione Larry supererà il suo trauma'

Sono iniziate da poco le riprese di Doom Patrol 3, in attesa di scoprire la data di uiscita delle puntate inedite, vi segnaliamo questa intervista a Matt Bomer, in cui discute delle prossime vicende del personaggio di Larry Trainor.

Come sapete Matt Bomer è la voce di Larry, personaggio costretto a coprire completamente il suo corpo con delle bende. Nel corso delle puntate della seconda stagione, Larry ha cercato di rimettersi in contatto con il suo figlio, azione che avrà un impatto profondo anche sui prossimi episodi inediti. Matt Bomer ha quindi discusso del futuro del suo personaggio con i giornalisti di CBR, commentando così le sue prossime vicende: "Amo quel gruppo e gli scrittori riescono sempre a sorprendermi, ogni volta creano qualcosa di migliore rispetto alle vicende precedenti, ma sempre in modo coerente. Non sono mai vicende mai così assurde da sembrare oltre il reame delle possibilità, sarebbe comunque molto difficile trovare qualcosa che sarebbe impossibile inserire nel nostro show, in particolare in questa stagione è molto divertente interpretare Larry. La sceneggiatura è una delle migliori".

Continua poi: "Mi piacerebbe essere sul set più spesso, ma amo la libertà di poter interpretare Larry nello studio di registrazione. Amo quello che accadrà in questa stagione e penso che sarà lo stesso per i fan. La seconda parte ha affrontato il tema del trauma, mentre questa concluderà queste vicende e porterà in nuove situazioni i vari personaggi".

In attesa di scoprire la data di uscita vi segnaliamo questo video dal dietro le quinte di Doom Patrol.