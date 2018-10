Doom Patrol: Matt Bomer sarà Negative Man nello spin-off di Titans

Brendan Fraser ha annunciato oggi che Matt Bomer sarà Negative Man in Doom Patrol, atteso spin-off live-action di Titans prodotto ancora da DC Universe.

Bomer fornirà la propria voce al personaggio di Negative Man, prestando il suo volto a Larry Trainor in alcune scene flashback. Fraser, invece, presterà la sua voce a Cliff Steele, ex-pilota da corsa che viene coinvolto in un orribile incidente che distrugge il suo corpo; tuttavia, il suo cervello viene salvato dal misterioso leader dei Doom Patrol, il Dr. Caulder (Timothy Dalton), ridonandogli la vita piazzandolo all’interno di un potente corpo robotico (Robotman). Anche Fraser comparirà nella serie in alcuni flashback. Per le movenze del personaggio è stato ingaggiato Riley Shanahan.

Di seguito, possiamo notare quella che sembra una prima immagine di Bomer nei panni del personaggio.

Pochi settimane fa, la DC aveva anche confermato l'ingresso di Joivan Wade (La prima notte del giudizio) nel cast di Doom Patrol come Cyborg. Wade darà il volto al personaggio di Victor Stone/Cyborg nella serie tv, descritto come “affascinante e sarcastico, può collegarsi ai computer di tutto il mondo ma lotta per mantenere le connessioni che lo rendono umano. Disperato nell'ottenere l'accettazione del mondo, Vic usa i suoi poteri ed il suo corpo cibernetico per diventare un eroe”.

Nel cast di Doom Patrol vedremo anche Diane Guerrero (Orange Is The New Black) come Crazy Janee, April Bowlby (Titans) come Elasti Woman. A quanto pare Cyborg avrà un ruolo fondamentale nel reclutamento dei cinque eroi, offrendogli una missione particolare che non potranno rifiutare.

Il villain sarà Mr. Nobody, interpretato da Alan Tudyk .