Doom Patrol, Michelle Gomez sarà Madame Rouge nella terza stagione della serie

Nel mese di gennaio sono iniziate le riprese della terza stagione di Doom Patrol, e nella giornata di mercoledì è stata annunciata una new entry nel cast. Si tratta di Michelle Gomez, reduce da Le terrificanti avventure di Sabrina su Netflix. L'attrice interpreterà il ruolo di Madame Rouge.

Stando a quanto riporta Deadline, il personaggio è "eccentrico, complicato ed elettrizzante", e arriva alla Doom Manor "con una missione ben precisa... se solo potesse ricordarlo".

Michelle Gomez si unisce così a un cast che comprende, tra gli altri, Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade e Timothy Dalton.

Dopo aver debuttato su DC Universe, Doom Patrol ha rischiato la cancellazione prima di essere "salvata" da HBO Max. Il rinnovo è stato annunciato in occasione del DC FanDome. "Doom Patrol è arrivata su HBO Max con una fan base già consolidata, ed è diventato uno dei titoli Max Original più visti sulla piattaforma" ha dichiarato Sara Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max. "Lo show si inserisce bene nel nostro portfolio e siamo lieti di annunciare una terza stagione per continuare questo stile caratteristico di narrazione che piace sia alla critica che ai fan."

Doom Patrol è prodotta da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television. I produttori esecutivi sono Jeremy Carver, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess e Geoff Johns. Per altre curiosità sulla serie, rimandiamo al divertente aneddoto di Matt Bomer sul costume di scena.