Doom Patrol: Mister Negative, Crazy Jane ed Elasti-Girl nelle prime foto dal set

A tre giorni dal casting ufficiale di Alan Tudyk (Rogue One, Transformers) nei panni del villain Mister Negativo, ecco sbracare online grazie a Just Jared le prime foto dal set dell'attesissima Doom Patrol, una delle serie originali annunciate nei mesi scorsi per la piattaforma streaming DC Universe.Doom Patrol

Il personaggio che vedete ritratto nella foto di copertina (presa in prestito dagli amici di Just Jared) è proprio il villain, ma sotto quelle bende e quel lungo impermeabile non si dovrebbe nascondere Alan Tudyk bensì la sua controfigura.



Nelle altre immagini che potete scorrere sul sito cliccando sul link Twitter in calce vediamo invece due delle protagonista femminili, che sono April Bowlby e Diane Guerrero, che vestono già in queste foto i rispettivi costumi di Elasti-Girl e Crazy Jane. È anche possibile ammirare il costume di Robot Man, che ricordiamo nella serie sarà interpretato da Brendan Fraser, anche se quello immortalato nelle immagini odierne è la sua controfigura, esattamente come per Mister Negativo.



Doom Patrol vedrà nel cast anche Kelsey Grammer nel ruolo di Capo, mentre non è ancora stato scelto l'interprete dell'importantissimo Dottor Niles Caulder. La serie non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma ricordiamo che il servizio streaming DC Universe verrà lanciato online il prossimo 15 settembre.