Doom Patrol: nella serie DC apparirà anche il padre di Cyborg

La ricerca del cast di Doom Patrol ci rivela che il Dr. Silas Stone, lo scienziato degli STAR Labs che ha trasformato suo figlio Victor nel supereroe Cyborg, sarà uno dei personaggi della serie. Lo show arriverà nel servizio streaming DC Universe nel corso del 2019.

Come riporta That Hashtag Show, la produzione è alla ricerca di un attore afro-americano di circa 60 anni e descrive il Dr. Stone come "uno scienziato incredibilmente intelligente, molto onesto, che non è molto interessato alle chiacchiere." Il personaggio è anche descritto come intensamente devoto alla sua ricerca, al punto da influire negativamente sul rapporto con il figlio Victor.

La Doom Patrol è una re-immaginazione del classico team di eroi della DC Comics: RobotMan, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane, guidati dallo scienziato Dr. Niles Caulder. I membri della Doom Patrol hanno tutti subito un incidente orribile che ha donato loro dei superpoteri, lasciandoli sfigurati. Soli e traumatizzati, verranno riuniti dal Dr. Caulder all'interno di un superteam di supereroi. A chiamarli in azione sarà il noto eroe chiamato Cyborg e dovranno sfidare il temibile Mr. Nobody.

La serie debutterà nel nuovo servizio streaming della DC, chiamato DC Universe, e includerà nel cast, tra gli altri, Timothy Dalton, Brendan Fraser, April Bowlby, Jack Michaels, Dwain Murphy e Alan Tudyk. In attesa di annunciare tutti i membri del cast, le riprese di Doom Patrol dovrebbero iniziare molto presto, in linea con la release nel 2019.