Doom Patrol, nuove foto dal set del quinto episodio 'Finger Patrol'

DC Universe ha rilasciato nuove immagini promozionali realative al quinto episodio della seconda stagione di Doom Patrol, "Finger Patrol" in cui i vari membri della squadra dovranno affrontare nuove sfide e tentare di superare vecchi traumi.

Per Larry questo significa fare i conti con la sua famiglia con cui si è ricongiunto al funerale di suo figlio, Gary. Per Vic, ciò a quanto pare significa tornare a Detroit con Cliff per cercare di stare insieme a Roni mentre rientra a Doom Manor. Dorothy invece trova un nuovo amico nella personalità di Jane Baby Doll.

A molti questa seconda stagione di Doom Patrol è parsa molto più emozionante della prima e, la difficile situazione di Vic, il supereroe per metà umano e per metà robot, è stata proprio affrontata in una recente intervista da Jeremy Carver:

"Numero uno, non si è ancora completamente ripreso dagli eventi della scorsa stagione tra cui il trauma causato specificamente da Mr. Nobody e i vari dolori che ha causato a suo padre. Quindi, prima di tutto, abbiamo pensato che fosse necessario per Cyborg fare un bel po'di lavoro su se stesso. E poi, una volta deciso che aveva bisogno di fare un po' di lavoro su se stesso, ci è balenata una nuova idea, fargli incontrare questa donna in quel gruppo di supporto. Tutto è successo quando meno se lo aspettava. Quindi, è stata una decisione complessa per il personaggio di Cyborg. Si tratta di un tuffo profondo nella sua interiorità".

Doom Patrol è una serie che ha molto a cuore la comunità LGBTQ+ e ciò dimostra quanto la serie, non sia un qualsiasi spettacolo sui supereroi. Date un'occhiata alle foto di seguito e fateci sapere cosa pensate di questa serie pubblicata da Amazon Prime Video.