Doom Patrol, ecco a voi il nuovo episodio 'Dumb Patrol'

DC Universe ha diffuso in rete una serie di immagini dedicate a "Dumb Patrol", settimo episodio della stagione 2 di Doom Patrol in onda negli Stati Uniti durante la settimana in arrivo.

Questa la sinossi ufficiale: "Miranda aiuta la Doom Patrol a proteggersi da alcune idee terribili dopo che un pacco misterioso viene recapitato alla Doom Manor. La visita di Rita all'apicoltore di Cloverton la porta a confrontarsi con i persistenti problemi che ha con sua madre. Di ritorno alla Manor, Cliff rimane bloccato sul lato della strada - letteralmente. Niles si dirige a nord per trovare la madre di Dorothy."

Composta da un totale di 9 episodi, la seconda stagione di Doom Patrol sta andando in onda negli USA sulle piattaforme di DC Universe e HBO Max, nuovo servizio streaming targato Warner Bros. attivo già da qualche mese. In Italia la serie è distribuita da Amazon Prime Video, che però non ha ancora comunicato una data di uscita per i nuovi episodi.

L'episodio in questione debutterà il prossimo 23 luglio. Nel frattempo, qui potete trovare il trailer ufficiale di Doom Patrol 2. Per altre notizie dal mondo televisivo DC, vi ricordiamo che nei giorni scorsi HBO Max ha annunciato l'arrivo di una serie spin-off di The Batman.