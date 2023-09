Doom Patrol, dopo una pausa lunghissima la stagione 4 ha finalmente una data d'uscita

Dopo una lunga pausa, gli ultimi episodi di Doom Patrol 4 stanno per sbarcare sul piccolo schermo. L’episodio finale della prima parte della stagione è stato pubblicato il 5 gennaio 2023 e, da quel momento, poco si è saputo dei restanti episodi. In un nuovo articolo di Entertainment Weekly si anticipano finalmente le nuove date d’uscita.

Dopo aver saputo che Doom Patrol e Titans finiranno alla fine della quarta stagione, torniamo a parlare dello show DC per riportare le notizie pubblicate dal magazine a proposito dell’uscita di quelli che, a questo punto, saranno gli ultimi episodi dell’intera serie.

Nell’articolo, oltre a farsi riferimento al fatto che gli ultimi 6 episodi di Doom Patrol saranno pubblicati a partire dall’ottobre 2023, è presente un’intervista al regista Bosede Williams che ha raccontato come il team di eroi, nella parte finale della narrazione, dovrà affrontare la consapevolezza di aver perso la propria longevità: “Sono profondamente colpiti. È un vero e proprio punto di svolta per ogni singolo personaggio. È una cosa enorme con cui dovranno confrontarsi e alcuni di loro sono molto provati dalla cosa. Altri non hanno problemi e vogliono andare avanti, ma non è per tutti così”.

Williams si è anche lasciato andare spiegando quanto sia entusiasmante poter lavorare attingendo anche ad altre epoche e ad altri mondi della narrazione DC, definendo la cosa come un sogno che si avveri.

In attesa di poter vedere gli ultimi episodi di Doom Patrol, vi lasciamo alle parole di James Gunn a proposito della cancellazione di Doom Patrol e di Titans.