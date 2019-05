Doom Patrol: ecco il promo dell'atteso finale di stagione!

DC Universe ha diffuso in rete il promo ufficiale del finale di stagione di Doom Patrol, episodio atteso negli Stati Uniti il prossimo 24 maggio sul servizio streaming. Potete trovare il promo intitolato "Ezekiel Patrol" all'interno della notizia.

Re-immaginazione del classico team di eroi guidato dallo scienziato Dr. Niles Caulder, lo show segue le vicende di Cyborg, Robotman, Negative Man, Alasti-Woman, Crazy Jane e Mr. Nobody. Reduci da incidenti terribili che hanno donato loro poteri straordinari, i membri del team sono rimasti sfigurati e dopo un periodo molto difficile sono stati riuniti dal Dr. Caulder all'interno di un superteam di supereroi.

Scritto da Jeremy Carver e supervisionato da Greg Berlanti e Geoff Johns, lo show vede come protagonisti Brendan Fraser, April Bowlby, Diane Guerrero, Matt Bomer, Joivan Wade e Timothy Dalton, mentre nel resto del cast troviamo Jack Michaels, Dwain Murphy e Alan Tudyk.

Tra le altre serie in arrivo per quanto riguarda DC Universe segnaliamo la seconda stagione di Titans - distribuita in Italia da Netflix-, Stargirl, la serie animata su Harley Quinn e Swamp Thing, che si è mostrata recentemente con un nuovo teaser ufficiale.

Pur non avendo raggiunto gli ascolti di Titans, Doom Patrol si è rivelata un vero e proprio successo per la piattaforma streaming targata DC: lo show al momento può contare su uno score Rotten Tomatoes del 95% su 37 recensioni.