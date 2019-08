Doom Patrol: è stata pubblicata una simpatica clip del dietro le quinte

Doom Patrol è una delle serie che hanno raccolto più successo sulla piattaforma di streaming DC Universe, seconda solo a Titans, di cui è lo spin-off. Lo show sarà presto disponibile in download digitale, Blu-ray e DVD e per l’occasione è stato pubblicata una clip di momenti dietro le quinte.

Il video è disponibile in esclusiva su Enterteinment Weekly e potete seguire il link in calce all’articolo.

Doom Patrol è una delle serie sui supereroi più strambe in circolazione. Un personaggio, ad esempio, ha 64 personalità, ognuna dotata di un proprio superpotere. Oppure ancora c’è una dimensione alternativa il cui ingresso è attraverso la bocca di un asino.

Nella clip vediamo gli attori ballare mentre indossano i propri costume o mentre sono alle prese con qualche improbabile dribbilng. Per chi ha voglia di altre curiosità sullo show, vi rimandiamo a un easter egg comparso nell’episodio finale della prima stagione e davvero difficile da notare.

Ricordiamo che Doom Patrol è stato rinnovato ufficialmente per una seconda stagione, prevista per il 2020. Sarà distribuita in contemporanea su DC Universe e HBO Max, mentre in Italia anche la prima stagione è inedita al momento.

La prima stagione, invece, sarà resa disponibile per il digital download il 26 agosto e sarà pubblicata in Blu-Ray e DVD l’1 ottobre.