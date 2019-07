Doom Patrol è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione

Il panel del Comic-Con di San Diego dedicato a DC Universe ha confermato ciò che molti fan si aspettavano: Doom Patrol è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione.

Mentre Swamp Thing è stata già cancellata a solo un episodio dalla messa in onda, Doom Patrol ha conquistato i fan del servizio streaming e forte degli ottimi risultati ottenuti durante la sua prima stagione - come numero di spettatori è stata seconda solamente a Titans - si prepara a tornare nel 2020 con dei nuovi episodi.

Ma non è tutto, il network ha comunicato che la nuova stagione dello show verrà diffusa in contemporanea su DC Universe e HBO Max, il servizio streaming targato WarnerMedia che è stato annunciato nelle scorse settimane e che includerà anche gli episodi già andati in onda.

Composta nuovamente da 15 episodi, la seconda stagione di Doom Patrol ripartirà dall'introduzione di Dorothy Spinner, il classico membro del team dei fumetti che è stato presentato sul finale dello scorso episodio. Tra i protagonisti dello show troviamo anche Robotman, Negative Man, Crazy Jane, Elastic Girl, e Cyborg.

Ricordiamo che al momento la prima stagione è inedita in Italia: l'unico show targato DC Universe ad essere approdato nel nostro paese è infatti Titans, la cui seconda stagione sarà nuovamente pubblicata su Netflix.