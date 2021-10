Doom Patrol rinnovato per una quarta stagione: guardate il trailer per i prossimi episodi

Sì, avete capito bene: Doom Patrol tornerà per una quarta stagione. HBO Max ha rinnovato la serie DC con Matt Bomer, Brendan Fraser e Timothy Dalton, e nel frattempo ha condiviso anche un nuovo trailer per i restanti episodi della terza stagione.

Fate spazio agli eroi più strambi di casa DC.

Cyborg, Elasti-Girl, Crazy Jane, Robotman e gli altri membri della Doom Patrol torneranno anche il prossimo anno con la quarta stagione dello show targato HBO Max.

La notizia è arrivata in occasione del DC FanDome, l'evento virtuale organizzato da Warner Bros. e DC, durante il quale è stato mostrato anche un mid-season trailer per la terza stagione di Doom Patrol.

Nella terza stagione "la Doom Patrol si ritrova un bivio quando ogni membro del gruppo non sa più chi è e chi vuole essere. E le cose si complicano solitamente dopo l'arrivo di una versione futuro, apparentemente in possesso di un'importantissima missione per il team. Se solo si ricordasse quale..."

Prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Tamara Becher-Wilkinson, Chris Dingess e Jeremy Carver, anche showrunner della serie, Doom Patrol è stato prima un'esclusiva della piattaforma streaming DC Universe, per poi passare su HBO Max che ne ha continuato la produzione e la distribuzione.