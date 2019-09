Doom Patrol: Rita e Cliff protagonisti di una scena eliminata della serie DC Universe

Doom Patrol arriverà in Italia tra una settimana esatta su Amazon Prime Video, ma nel frattempo oltreoceano si preparano ad accogliere l'edizione home video della prima stagione.

Per promuovere l'arrivo della serie in Blu-Ray e Dvd, DC Universe ha pubblicato (via TV Line) una scena eliminata di Doom Patrol in cui Rita (April Bowlby) scopre Cliff (Brendan Fraser) mentre rovista nella stanza di Jane in cerca di indizi su Doug.

La prima stagione dello show, composta in totale da 15 episodi, negli Stati Uniti sarà disponibile in home video a partire da domani, 1 ottobre, con un'edizione che conterrà al suo interno diverse featurette e scene eliminate.

Basata sul gruppo di supereroi DC - interpretati anche da Diane Guerrero, Matt Bomer, Joivan Wade e Timothy Dalton - Doom Patrol è stata rinnovata per una seconda stagione che uscirà nuovamente sul servizio streaming di DC Universe.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, la prima stagione di Doom Patrol sarà disponibile il prossimo 7 ottobre su Amazon Prime Video. I protagonisti di questa re-immaginazione del classico team di supereroi sono Robotman, Negative Man, Crazy Jane, Elastic Girl, e Cyborg.

Per altre informazioni vi rimandimao al trailer ufficiale di Doom Patrol. Siete curiosi di vedere la serie DC Universe? Fatecelo sapere nei commenti?