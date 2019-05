Doom Patrol: rivelazioni importanti sul villain della prima stagione

Nel corso di tutta la prima stagione di Doom Patrol, serie tv della DC Comics, il gruppo di aspiranti eroi ha combattuto per poter cercare di salvare la loro amata figura paterna, Niles Caulder, dal misterioso cattivo Mr. Nobody. Tuttavia nel penultimo episodio della prima stagione, Penultime Patrol, il team è riuscito a confrontarsi con Nobody.

E la scoperta è stata sorprendente: Mr. Nobody rimane comunque un personaggio cattivo sia per ciò che ha fatto sia per le sue origini, che lo pongono saldamente nella categoria dei cattivi, visto che collaborava con la Confraternita del Male.

Ma lo stesso non si può dire di The Chief - come meglio viene conosciuto lo stesso Niles Caulder - che si svela come un villain della serie, quando è costretto ad ammettere che i misfatti che Rita, Cliff, Jane, Larry e Vic hanno dovuto sopportare hanno avuto il suo zampino.



"Le tragedie che vi hanno colpito non erano incidenti" ammette Niles alla squadra "Ero responsabile di tutto".

Le foto del finale di stagione sono state pubblicate sul web un paio di giorni fa.

La rivelazione probabilmente non è uno shock enorme per i fan dei fumetti Doom Patrol. Il dott. Caulder aveva un piano per portare i suoi stratagemmi su di un piano globale e, secondo la sua teoria, rendere le persone migliori trasformandole in veri mostri.

Inoltre il finale di stagione di Doom Patrol introduce un membro del team classico.