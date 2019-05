Doom Patrol, lo sceneggiatore parla della Stagione 1 e dell'ispirazione a Supernatural

Doom Patrol, la serie TV ispirata all'omonimo supergruppo DC, è andata in onda negli USA con la sua prima stagione, ma i fan guardano già al futuro pensando alla prossima season. In tal senso, dunque, leggiamo le dichiarazioni dello showrunner, Jeremy Carve, che ha detto di ispirarsi a Supernatural.

Lo sceneggiatore di Doom Patrol ha concesso qualche dichiarazione ai microfoni di Entertainment Weekly, di cui vi riportiamo di seguito la traduzione:



"Quando mi sono espresso sul progetto di Doom Patrol, ero fermamente convinto che si trattasse uno show basato soprattutto sui suoi personaggi. Non parliamo di tipici supereroi, visto che non si considerano nemmeno una squadra. Si trattava di persone che che hanno sofferto molto, emotivamente e fisicamente, e si sono ritrovate a fare un passo indietro in un mondo che li ha evitati a lungo. Quando ne parlammo, in origine, ebbi l'idea che inizialmente avremmo visto attraverso gli occhi di quest'uomo che non era altro che un cervello in un robot, Robotman appunto, e che ci avrebbe fornito il suo punto di vista sia nel pathos che nel dolore, ma anche nell'umorismo e nell'assoluto stupore nel ritrovarsi in un mondo del genere.



Ciò che mi ha colpito davvero è stato quando mi sono accorto che avevamo 5 pagine di dialogo tra Robotman e Negative Man, e nessuno di questi due personaggi muove la bocca quando parla, non si possono vedere i loro volti. È stato emozionante, ma anche un po 'spaventoso! Abbiamo portato gli attori in una stanza, si sono studiati a vicenda. Riley ha studiato i movimenti di Brendan e il suo modo di recitare e parlare. Abbiamo corso un po' di rischi, perché abbiamo eseguito i dialoghi con una 'traccia zero' e solo in seguito abbiamo editato il tutto. Era una di quelle cose che, se non avesse funzionato, avrebbe potuto essere un disastro! Il fatto che funzionasse era miracoloso.



In questa serie c'è una moltitudine di cose. Puoi andare nella direzione che preferisci, in termini di follia, ma finché i tuoi personaggi rimarranno fedeli a se stessi, funzionerà. Questa è stata una lezione appresa da Supernatural, che ho preso e applicato a Doom Patrol".



Cosa ne pensate? Purtroppo non conosciamo ancora una data di debutto ufficiale per la serie DC in Italia, ma è possibile che venga distribuita su Netflix al termine della stagione 1, in maniera analoga a quanto avvenuto con Titans. Questo, perlomeno, in attesa che la piattaforma streaming DC debutti nel nostro Paese...