Doom Patrol: Sendhil Ramamurthy sarà il villain della Stagione 4, ecco chi interpreterà!

Come rivelato da TVLine, Sendhil Ramamurthy è entrato a far parte del cast della quarta stagione di Doom Patrol, che debutterà prossimamente su HBO Max dopo il rinnovo richiesto a gran voce dagli appassionati di questa serie davvero unica nel panorama degli adattamenti televisivi targati DC. Ramamurthy sarà il villain principale della stagione.

Ramamurthy apparirà nella serie in modo ricorrente nel ruolo di Mr. 104. Il personaggio è descritto come "un uomo affascinante e misterioso per molti elementi". Per gli appassionati di fumetti, il nome Mr. 104 potrebbe far suonare qualche campanello d'allarme. Nei fumetti Mr. 104 - inizialmente Mr. 103 - è il geniale biochimico Jonathan Dubrovny, un nemico della Doom Patrol che usa la sua capacità di trasformare il suo corpo e/o varie parti del suo corpo in qualsiasi elemento a sua scelta per poi commettere crimini.

Per Ramamurthy non sarà la prima volta nei panni di un cattivo della DC. L'attore aveva già interpretato Ramsey Rosso/Bloodwork in The Flash nella sesta stagione della serie della CW. In quello show, mentre il personaggio è finito sotto la custodia dell'A.R.G.U.S., la serie a fumetti Earth-Prime ha stabilito che a un certo punto Magog lo ha liberato dalla sua cella e lo ha portato nel 2049, rendendo sconosciuta la sua attuale posizione.

Oltre al Mr. 104 di Ramamurthy, il mese scorso è stato annunciato che in Doom Patrol vedremo anche Madeline Zima, apparsa in Twin Peaks: Il Ritorno, nel ruolo di Casey Brinke, il supereroe noto come Space Case. Casey è stata una parte fondamentale della gestione Gerard Way/Nick Derington di Doom Patrol, il che significa che la nuova stagione potrebbe rispecchiare alcuni degli eventi della gestione "Young Animal", iniziata nel 2016. Nei fumetti, Casey è un personaggio dei fumetti che è stato portato nella vita reale da Danny the Street per caso.

Nel corso di questa stagione, la squadra dovrebbe viaggiare nel futuro per salvare il mondo da una nuova minaccia scatenata (forse involontariamente) dall’esercito. Doom Patrol è stata a lungo a rischio cancellazione dopo i tagli operati da Warner Discovery. Recentemente, Ramamurthy è stato impegnato nella serie Netflix Non ho mai, che sta tornando con la quarta e ultima stagione.