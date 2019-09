Doom Patrol: lo showrunner ci parla della seconda stagione

È notizia di poche settimane fa del rinnovo di Doom Patrol per la seconda stagione. La serie ispirata all'omonima collana di fumetti di DC e spin-off di Titans è una delle più originali, a partire dal variegato cast di supereroi. Lo showrunner Jeremy Carver ci anticipa qualcosa sulle puntate inedite.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di TV Insider, soprattutto riguardo le tragedie che i protagonisti della serie si portano dietro: "È tutto ancora così complicato e ancora irrisolto. Devono ancora imparare a convivere con queste emozioni. Ora hanno con loro una bambina che chiede molto, a causa dei suoi potenti superpoteri che ancora non riesce a controllare del tutto. È una brava persona ma è anche una forza di distruzione. I protagonisti insieme a Niles devono capire come tenere il mondo a sicuro da Dorothy".

Come sapete, se avete visto la prima stagione della serie, i protagonisti dovranno capire come ritornare alla loro forma originale, dopo essere rimpiccioliti per riuscire ad entrare dentro un quadro e sconfiggere Mr. Nobody.

Se le puntate della prima stagione non vi sono bastate ecco un breve ma divertente video da dietro le quinte di Doom Patrol, serie TV in cui potremo trovare Diane Guerrero, Brendan Fraser e Timothy Dalton.