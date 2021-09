Doom Patrol, lo showrunner svela il destino di un personaggio nella stagione 3: i dettagli

A causa della pandemia, la stagione 2 di Doom Patrol è stata interrotta con un cliffhanger e nel frattempo negli Stati Uniti è stata pubblicata la terza stagione dello show DC, ancora inedita in Italia, dove la serie è pubblicata su Prime. Lo showrunner Jeremy Carver ha parlato del destino di un personaggio nella stagione 3.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Doom Patrol. Su Everyeye trovate i character poster di Doom Patrol 3.



La ripresa della serie nella stagione 3 vede Dorothy affrontare il Candlemaker ma in maniera differente da quanto ci si sarebbe aspettato: Dorothy gli propone di essere un alleato e non un nemico. Ora che i due sono dalla stessa parte l'attenzione si sposta su un fatto tragico: Niles Caulder (Timothy Dalton) è morto, lasciando la Doom Patrol senza il loro capo e Dorothy senza suo padre. Si tratta di una morte che costringe tutti ad affrontare le loro complicate emozioni e il dolore, attivando in maniera traumatica la narrazione della stagione 3.

"Sicuramente è un trampolino di lancio all'inizio della stagione. Le persone che reagiscono attraverso la sua morte vivono un processo che inizia a manifestare altri percorsi di scoperta per tutti loro. La sua morte passa un po' in secondo piano ma è sempre presente nel modo in cui la morte di qualsiasi figura paterna o una figura significativa nella tua vita, buona o cattiva che sia, non svanisce mai del tutto" ha dichiarato Jeremy Carver.



Madame Rouge è tra le new entry in Doom Patrol e Michelle Gomez ha parlato dettagliatamente del suo personaggio nei giorni scorsi.