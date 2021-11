Doom Patrol, Skye Roberts parla della sua esperienza sul set della serie HBO Max

Skye Roberts è la piccola Kay Challis in Doom Patrol, la serie TV nata come spin-off di Titans e creata da Jeremy Carver che porta sul piccolo schermo le avventure dell'omonimo team di supereroi dei fumetti DC. La giovanissima attrice ha recentemente raccontato in un'intervista la sua esperienza sul set della serie HBO Max.

A fianco del team di supereroi, in Doom Patrol vediamo il personaggio di Kay Challis, una ragazza che a seguito di un trauma durante l'infanzia ha sviluppato molteplici personalità, ognuna con dei superpoteri diversi. Le diverse identità sono gestite da Jane (interpretata da Diane Guerrero), una delle personalità sviluppate dalla ragazza che ha lo scopo di proteggerla.

Nella terza stagione attualmente in onda negli Stati Uniti, Kay inizia ad essere più presente nella sua vita, facendo grandi passi avanti e lavorando fianco a fianco con Jane. Lo show ha visto anche l'introduzione di Madame Rouge in Doom Patrol 3.

In una recente intervista, la Roberts ha raccontato la sua esperienza sul set di Doom Patrol: "Sono onorata e felice di sapere che le persone amano lo show per il quale abbiamo lavorato tutti con molto impegno. Quando ero sul set, sentivo che era come una famiglia e dato che ci ho lavorato per tre stagioni, sono stati tre anni insieme a tutto il cast".

Per evidenti motivi narrativi Skye Roberts ha condiviso maggiormente il set con Diane Guerrero, che è stata una vera e propria guida per lei: "E' una bella persona anche nella vita reale. Studia moltissimo e dà degli ottimi consigli".

Per quanto riguarda il personaggio di Kay Challis nello show, Roberts ha dichiarato che apprezza molto la sua evoluzione nel corso delle stagioni di Doom Patrol: "Era bloccata nel suo guscio e non aveva nessuno ad aiutarla. Era triste, spaventata e sola. Poi ha incontrato Jane" ha raccontato l'attrice. "Si vede come è cresciuta da allora, da bambina spaventata a una persona più grande e matura che sa come prendersi cura di sé stessa".

La stagione 3 è in onda su HBO Max negli Stati Uniti, mentre in Italia è ancora inedita. Nel frattempo, al DC FanDome è arrivato l'annuncio che lo show è stato rinnovato per la stagione 4 di Doom Patrol.