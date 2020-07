Doom Patrol, il sogno di Diane Guerrero: 'Vorrei interpretare Lanterna Verde'

Anche se in questo momento la vediamo nelle vesti di Crazy Jane in Doom Patrol, c'è un altro personaggio DC che Diane Guerrero vorrebbe interpretare: si tratta di Jessica Cruz, ovvero Lanterna Verde. L'attrice, del resto, le ha già prestato la voce nel recente film d'animazione Justice League vs. the Fatal Five.

L'arco narrativo di Jessica è molto interessante nel film, e il ruolo a quanto pare è rimasto impresso nel cuore dell'attrice.

Nei giorni scorsi, infatti, Diane Guerrero (famosa anche per il ruolo di Maritza in Orange Is The New Black, con cui ha vinto due Screen Actors Guild Award) ha risposto su Twitter, tramite l'account ufficiale di Doom Patrol, alle domande dei follower. Uno di questi le ha chiesto: "Se non interpretassi Crazy Jane, quale personaggio dell'universo DC ti piacerebbe recitare?"

La sua risposta non ha lasciato dubbi: "Jessica Cruz, Lanterna Verde! Quello sarà il mio prossimo personaggio DC, giusto per mettere in chiaro le cose."

Dal momento che una serie su Lanterna Verde è nei prossimi programmi di HBO Max e presenterà diverse versioni del protagonista, Diane Guerrero potrebbe davvero realizzare il suo sogno prima di quanto si pensi.

Tornando a Doom Patrol, nei giorni scorsi Joivan Wade ha parlato di un possibile crossover tra Cyborg e Beast Boy. Recentemente abbiamo anche scoperto che la stessa Diane Guerrero è stata in terapia durante le riprese della serie DC.