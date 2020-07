Doom Patrol, si parte per lo spazio nel nuovo episodio Space Patrol: il trailer

DC Universe ha pubblicato online il trailer ufficiale di "Space Patrol", sesto episodio della seconda stagione dell'acclamata Doom Patrol creata da Jeremy Carver, tra i prodotti di genere per il piccolo schermo più estroversi, metanarrativi, divertenti e scalmanati mai ideati, con un cast delle intuizioni geniali.

Questa la sinossi ufficiale di Doom Patrol 2x06 "Space Patrol": "Larry ha il compito di gestire il vecchio team di ricerca di Niles quando gli aeronauti senza età tornano dallo spazio. Mentre Niles e Cliff iniziano a cercare una Dorothy ormai scomparsa, un funerale nell'Undeground di Jane la tiene occupata nel suo subconscio, tra le sue tante personalità. Nel frattempo, Vic scopre una curiosa connessione tra Roni e la STAR Lab, mentre Rita scopre che il suo prossimo ruolo per una produzione al teatro comunale è decisamente troppo vicino a casa".



Vi ricordiamo che la seconda stagione di Doom Patrol è composta da 9 episodi totali, di cui l'ultimo sarà pubblicato su DC Universe il prossimo 6 agosto. Una stagione ragionata in modo completamente narrativo ed efficace e senza sprechi che per ora si sta rivelando all'altezza della precedente, sperando in un rinnovo per una terza stagione, soprattutto guardando alle problematiche relative a DC Universe ora che è stata lanciata anche la piattaforma HBO Max.



