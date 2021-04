Doom Patrol, nella stagione 3 ci sarà anche il figlio di David Tennant!

Due new entry nel cast dell'acclamata serie di HBO Max, Doom Patrol. Sebastian Croft e Ty Tennant si sarebbero uniti al cast della terza stagione della serie nei panni di Edwin Paine e Charles Rowland, i Dead Boy Detectives. Si tratta di detective adolescenti fantasmi che indagano sui misteri dei vivi. Non ci sono ulteriori dettagli sui loro ruoli.

I Dead Boy Detectives sono stati creati da Neil Gaiman con gli artisti Matt Wagner e Malcolm Jones sulle pagine di The Sandman, nel 1991. Molto probabile che la loro sorte sia legata al destino di Dorothy, la figlia di The Chief, dal momento che le loro apparizioni più corpose sono in Children's Crusade, seguita da una miniserie nel 2001 in cui indagavano sulla morte di un bambino.



Dal momento che il finale della seconda stagione si è concluso con un cliffhanger in cui Dorothy è stata inghiottita dal Candlemaker si potrebbe intuire che i due personaggi potrebbero essere inseriti nel suo arco narrativo.

Sebastian Croft è conosciuto per il suo ruolo del giovane Ned Stark in Game of Thrones e per l'apparizione in Penny Dreadful. Ty Tennant è il figlio di David Tennant, star di Doctor Who e Jessica Jones, ed è apparso in Tolkien e in War of the Worlds.

Attualmente la produzione della terza stagione è in corso. Secondo Matt Bomer, una delle star dello show, Larry nella terza stagione supererà il suo trauma. I fan sono in trepida attesa: nel cast di Doom Patrol 3 troviamo anche Michelle Gomez, apprezzata in Le terrificanti avventure di Sabrina.



La terza stagione di Doom Patrol è prevista nel 2021. Scoprite le nostre prime impressioni su Doom Patrol 2, disponibile su Amazon Prime Video.