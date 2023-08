Doom Patrol, svelata la data d'uscita della stagione finale? Interviene Warner Bros

La quarta stagione di Doom Patrol sarà purtroppo anche l'ultima per la serie su questi folli personaggi che si è davvero rivelata un unicum nel panorama televisivo della DC, ma James Gunn e Peter Safran stanno arrivando con il nuovo DC Universe ed è il momento di preparare il terreno. Tuttavia, un rumor sulla data d'uscita è stato appena smentito.

Alcune indiscrezioni, infatti, indicavano il mese di ottobre come il più probabile per il debutto ufficiale dell'ultima stagione su Max. Secondo il giornalista Andy Behbakht, che ha parlato dello show su Twitter, Warner Bros. Discovery ha confermato che le voci sull'imminente première della Stagione 4 Vol. 2 erano false.

"Fan di Doom Patrol, odio dare brutte notizie ma fonti della Warner Bros. TV mi hanno appena confermato che la data della première della Stagione 4, Parte 2, che sta circolando, è falsa perché non hanno ancora fissato una data. (Anch'io sento il vostro dolore)", ha scritto Behbakht. Al momento non si sa da dove sia partita la falsa voce, né se lo studio abbia finalizzato un piano per il capitolo finale di Doom Patrol.

Data la lunga attesa tra il Vol. 1 e Vol. 2 della quarta stagione, il primo conclusosi il 5 gennaio 2023, molti fan si sono preoccupati per la serie. Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha rilasciato una dichiarazione in merito al calendario delle uscite, insistendo sul fatto che l'ultimo capitolo vedrà alla fine la luce.

"Ora ho la conferma: Come avevo ipotizzato, no, gli episodi della Doom Patrol NON sono assolutamente stati accantonati, anche se la data della première dei prossimi show non è stata annunciata al pubblico". Molti appassionati hanno pensato che questo significhi che la data della première sia stata fissata, anche se l'informazione è attualmente tenuta segreta.

La cancellazione di Doom Patrol non è colpa di Gunn in quanto si è trattato di una decisione presa prima del suo arrivo e della nascita dei nuovi DC Studios.

Non ci resta che aspettare di conoscere la data della premiere ufficiale per il Vol. 2 di Doom Patrol 4.