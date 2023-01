Doom Patrol e Titans, James Gunn commenta la cancellazione: 'Non lo abbiamo deciso noi'

Intervenendo come è solito fare su Twitter, James Gunn ha commentato la recente cancellazione di Doom Patrol e Titans, che termineranno la loro corsa su HBO Max al termine delle rispettive quarte stagioni. Secondo quanto dichiarato dall'attuale co-CEO dei DC Studios in via di costruzione, quest'ultimo non avrebbe avuto alcun ruolo sulla decisione.

Con il cambiamento del franchise DC sotto la guida dei nuovi co-CEO James Gunn e Peter Safran, che mirano a creare un universo più coeso di film e show televisivi, alcuni si sono riversati sui social media per incolpare il duo della cancellazione. Come Gunn ha ulteriormente confermato mercoledì sera via Twitter, la decisione di terminare entrambi gli show è stata presa prima dell'insediamento suo e di Safran, e augura il meglio al cast e alla troupe.

In risposta a un fan che sosteneva che entrambe le cancellazioni fossero dovute alla nuova direzione intrapresa dall'universo DC al cinema e in televisione voluta da Gunn e da Safran, il regista di The Suicide Squad ci ha tenuto a specificare come sono andate le cose in realtà: "La decisione di chiudere le serie è stata presa prima del nostro arrivo. Ma certamente auguro il meglio al talentuoso gruppo di autori, agli attori e al resto della troupe che ha prodotto entrambi gli show".

Gunn ha annunciato novità in arrivo per quanto riguarda i primi annunci relativi al progetto DC Studios. Nelle prossime settimane dovrebbero, infatti, arrivare le prime notizie sui nuovi progetti che daranno il via al DCU. Non sappiamo ancora se si tratterà di una selezioni di film per il cinema o di serie televisive per HBO Max, ma abbiamo provato ad azzardare qualche ipotesi sui possibili progetti DC in arrivo prossimamente.

Il piano di Gunn e Safran per i nuovi DC Studios sarà lungo almeno 8-10 anni, ma i progetti che verranno annunciati a breve riguarderanno esclusivamente il primo capitolo di quella che si prospetta come una grande avventura produttiva.