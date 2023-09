Doom Patrol, nel trailer del finale gli eroi combattono contro orde di... Sederi?

Max ha diffuso in streaming il trailer ufficiale degli episodi finali di Doom Patrol, la cui quarta e ultima stagione si concluderà quest'anno a partire dal prossimo 12 ottobre. La serie è infatti stata cancellata per fare spazio all'imminente esordio del nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, in partenza nel corso del prossimo anno.

Negli avvincenti episodi finali della serie, la Doom Patrol incontra vecchi amici e nemici mentre lotta per sconfiggere Immortus e recuperare la propria longevità. Combattuti tra la salvezza del mondo e quella reciproca, i membri della Doom Patrol sono costretti ad affrontare le loro paure più profonde e a decidere se sono pronti a lasciare andare il passato per prendere in mano il loro futuro... e lontano dai sederi degli zombie.

Mentre fa spesso riferimento ai cattivi del passato e a ciò che è venuto prima, il trailer degli ultimi episodi di Doom Patrol 4 rivela molti dettagli interessanti. Chi ama Matt Bomer e Brendan Fraser non vede l'ora di vederli di persona, visto che vengono mostrati più volte in questo trailer, in particolare i loro volti, che fino a questo momento erano stati tenuti nascosti dalle maschere dei rispettivi personaggi. La Doom Patrol viene anche immortalata in compagnia di Casey Brinke per la prima volta dopo la sua introduzione nella prima parte di stagione.

Nonostante sia morto nella terza stagione, il Niles Caulder di Timothy Dalton farà ritorno negli episodi finali di questa stagione: infatti, appare brevemente nel trailer, anche se non è chiaro in che modo sia tornato. Infine, il filmato offre anche un assaggio dell'attesissimo episodio musicale, in cui la Madame Rouge di Michelle Gomez si lancia in un'esilarante F-bomb.

È agrodolce vedere la Doom Patrol giungere alla sua conclusione, ma è almeno confortante sapere che lo show sarà in grado di chiudere senza cliffhanger.

Da quello che possiamo vedere, ci saranno tanti momenti comici ma anche sequenze drammatiche dove emozionarsi come abbiamo fatto in questi ultimi anni in compagnia di questa stramba squadra di eroi. Non ci resta che attendere il 12 ottobre per l'arrivo degli episodi finali dello show.