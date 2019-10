Doom Patrol: vediamo un'emozionante momento tra Chief e Cyborg

A seguito dell'annuncio riguardo l'arrivo di Doom Patrol su Amazon Prime Italia, l'interesse nei confronti di questa particolare serie è aumentato a dismisura. Vediamo quindi questa scena tagliata che mostra un momento emozionante tra Cyborg e Chief.

Nel video, che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere il personaggio interpretato da Jovian Wade visitare la tomba della madre. Mentre Cyborg si trova immerso nei suoi pensieri gli si avvicina Chief, anche conosciuto come Niles Caulder e con il volto del celebre attore Timothy Dalton, che cerca di consolare il ragazzo.

Cyborg rivela infatti che sua madre avrebbe voluto che lui diventasse un uomo di successo, ma Chief gli risponde che non è vero, il desiderio più grande di sua madre è sempre stato quello di vederlo felice. A questo punto Jovian Wade afferma che non riuscirà ad essere un uomo felice finché il mondo non sarà al sicuro.

Questa scena, nonostante non riveli nulla di nuovo sui personaggi, serve a rimarcare uno degli elementi di cui è ricca la serie: l'estrema attenzione per le motivazioni e la psiche dei protagonisti dello show DC. Se questa scena non vi basta vi lasciamo con un'altra scena eliminata di Doom Patrol, questa volta tra Rita e Cliff. Ricordiamo inoltre che potremo vedere la prima puntata dello show a partire dal prossimo 7 ottobre.