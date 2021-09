Dopesick: Michael Keaton nel trailer della nuova serie Hulu

Recentemente Rosario Dawson si è unita al cast di Dopesick. La nuova serie prodotta da Hulu è tratta dal libro omonimo di Beth Macy, ed è un dramma che racconta la lotta americana contro la dipendenza da oppioidi. E' finalmente disponibile un trailer della miniserie.

Nel cast di Dopesick, oltre a Dawson, ci sono altri nomi illustri. Accanto a lei compariranno infatti Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter, Michael Stuhlbarg, John Hoogenakker, Phillipa Soo, Kaitlyn Dever, e Jake McDorman. La serie scritta da Danny Strong e diretta da Barry Levinson, sarà composta da otto episodi in tutto.

Secondo la sinossi ufficiale andremo "dalle sale riunioni di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà fino ai corridoi della DEA. Sfidando tutte le probabilità, i nostri eroi potranno emergere in una corsa intensa ed elettrizzante per abbattere le vili forze corporative che sono dietro a questa crisi nazionale e i tutti loro alleati". Una trama interessante quella dello show, che lo rende sicuramente molto attuale. Dal primo sguardo che abbiamo potuto dare nel trailer pubblicato oggi, sembra che il prodotto non ci deluderà affatto, portando una serie di qualità sui nostri schermi.

Nell'attesa del debutto, previsto su Hulu il 13 Ottobre, ci spostiamo su un'altra piattaforma per passare il tempo: Ecco 3 serie da non perdersi su Amazon Prime Video.