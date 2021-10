Dopesick, la serie Disney+ con Michael Keaton a Lucca 2021: guardate il trailer!

A pochi giorni dal primo filmato promozionale di Dopesick, la nuova serie tv con protagonista Michael Keaton torna a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale in italiano.

La serie drama, intitolata in italiano Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, debutterà in Italia su Disney Plus con un doppio episodio in occasione del Disney+ Day, che si 'festeggerà' il 12 novembre prossimo, dopodiché tornerà settimanalmente sulla piattaforma con una nuova puntata disponibile ogni mercoledì. La serie in otto parti vanta un cast ricchissimo che oltre a Michael Keaton include anche Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever e Rosario Dawson.

L'anteprima italiana di Dopesick si terrà domenica 31 ottobre al Lucca Comics & Games 2021, la 55esima edizione del festival internazionale del fumetto, del cinema d’animazione, dell’illustrazione, del gioco e delle serie TV che si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre: in questa sede saranno proiettati i primi due episodi. Ricordiamo che la serie racconta la storia di un'azienda che, da sola, innesca la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana, e porterà gli spettatori nell’epicentro della lotta contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma ad una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. La serie è ispirata al libro best-seller del New York Times scritto da Beth Macy.

