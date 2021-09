Dopesick, la serie con Michael Keaton arriva su Disney+: scoprite quando

Finalmente arriverà anche in Italia Dopesick, la serie tv di Hulu con protagonista Michael Keaton. Ad ospitarla sarà la piattaforma streaming Disney+. Ma scopriamo insieme quando debutterà nel nostro paese.

Il 12 novembre 2019 debuttava negli Stati Uniti il servizio streaming della Casa di Topolino, Disney+. E per celebrarne il secondo anniversario , il 12 novembre 2021 si terrà il Disney+ Day, un evento speciale che vedrà l'arrivo di tanti nuovi contenuti sulla piattaforma, come lo speciale su Boba Fett, il remake di Mamma Ho Perso l'Aereo, un cortometraggio Pixar dedicato a uno dei protagonisti di Luca intitolato "Ciao Alberto!", e saranno anche già disponibili in streaming film come Jungle Cruise e Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli.

E tra le tante novità del giorno, gli appassionati di serie tv non vorranno perdere Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, lo show targato Hulu ideato, scritto e prodotto da Danny Strong (Empire, Proven Innocent), tra l'altro anche regista di due degli otto episodi.

Basata sul libro "Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America", la serie con Michael Keaton (anche produttore dello show), Peter Sarsgaard, Will Poulter, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson e Michael Stuhlbarg, scava a fondo nella peggiore crisi nel campo della farmaceutica americana, nella dipendenza agli oppioidi e questioni riguardanti le Big Pharma e la DEA (Drug Enforcement Administration).

Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata al trailer di Dopesick.