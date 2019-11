Prima o dopo? Chiariamo la timeline di Legends of Tomorrow e Crisi sulle Terre Infinite

Il produttore dell'Arrowverse Marc Guggenheim, risponde alle domande dei fan degli show su twitter, e una riguarda proprio la timeline di Legends of Tomorrow (e Crisi sulle Terre Infinite).

Come è stato chiaro anche dalle date del megacrossover dell'Arrowverse e dal calendario primaverile di The CW, la quinta stagione di Legends of Tomorrow debutterà dopo i cinque episodi dedicati alla Crisi, l'ultimo dei quali posizionato proprio nella slot destinata agli episodi di Legends.

Da quel che è emerso, il finale del crossover non sostituirà ufficialmente la premiere della quinta stagione di Legends, ma verrà calcolato come episodio speciale. Questo vuol dire che il primo, vero episodio della nuova stagione sarà martedì 21 gennaio (mentre l'ultima parte di Crisi andrà in onda il 14).

Ora, quel che resta da capire è: gli eventi della quinta stagione di Legends, dove si posizionano esattamente nella timeline generale dell'Arrowverse, e soprattutto rispetto a quelli che vedremo in Crisi sulle Terre Infinite?

Un fan su Twitter ha chiesto direttamente ai piani alti della produzione, e Marc Guggenheim ha prontamente risposto.

Fan: "@mguggenheimSo che i primi 7 episodi di Legends della quinta stagione sono stati girati prima di Crisi sulle Terre Infinite, ma siccome Crisi andrà in onda prima dell'inizio della quinta stagione di Legends, sarà chiaro se gli eventi di Crisi saranno ambientati prima o dopo quei 7 episodi?"

Guggenheim: "Prima. Sarà reso molto chiaro".

Non ci resta dunque che attendere e constatare di persona.

Crisi sulle Terre Infinite arriverà questo dicembre su The CW, e si concluderà nel mese di gennaio. Siete pronti?