Il doppiatore del topo Remy è favorevole a una serie Disney+ su Ratatouille

L'idea di tornare a interpretare il topolino Remy, protagonista nel 2007 del film Disney-Pixar Ratatouille, a quanto pare stuzzica Patton Oswalt. L'attore aveva recentemente affermato di essere pronto a tornare per un eventuale sequel del film, se lo sceneggiatore e regista Brad Bird tirasse fuori una buona storia.

"Se ci sarà un sequel, sarò l'ultimo a saperlo" aveva detto l'attore lo scorso aprile a Entertainment Weekly. "Non voglio che sia un sequel tanto per fare un sequel. Voglio farlo solo se Brad ha una storia grandiosa". Ha citato quindi l'esempio de Gli Incredibili 2, dello stesso Brad Bird: "Non ha avuto fretta di farlo. Ha aspettato di pensare a una storia davvero interessante. Ha pensato: se mi viene in mente una storia, ne faremo una."

Negli ultimi giorni, poi, anche il comico Zach Anner ha parlato di Ratatouille, suggerendo in qualche modo alla neonata piattaforma Disney+ di rilanciare il franchise. "Avendo visto recentemente Ratatouille" ha scritto in un tweet, "mi chiedo perché Disney+ non pensi a uno show in cui Remy possa insegnare ai bambini la gioia di cucinare."

L'idea è piaciuta molto a Patton Oswalt, che ha ritwittato il post aggiungendo nella didascalia: "Oh mio Dio, amico, Sì".

