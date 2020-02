I doppiatori di Spongebob SquarePants torneranno nel prequel Kamp Koral

A giugno i fan del celebre cartone in onda su Nickelodeon hanno scoperto che l'emittente televisiva era al lavoro su una serie intitolata Kamp Koral, che fungerà da prequel a Spongebob SquarePants. Adesso invece vi segnaliamo i nomi dei doppiatori coinvolti nel progetto.

Lo show d'animazione sarà ambientato dieci anni prima gli eventi del cartone principale e ci mostrerà il primo incontro tra i protagonisti. A differenza dei precedenti lavori, Kamp Koral sarà in animato in CG, al contrario dei disegni 2D di Spongebob SquarePants.

A doppiare le puntate ritroveremo le voci storiche dei protagonisti, tra cui: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Clancy Brown, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence, Mary Jo Catlett, Jill Talley e Lori Allan. I fan saranno sicuramente felici di questa notizia, visto che uno dei motivi del grande successo della serie ideata da Stephen Hillenburg è da ricercare proprio nella grande bravura e originalità dei doppiatori. Le puntate inedite saranno disponibili a partire da luglio, anche se ancora non conosciamo i dettagli della distribuzione e la data esatta.

Inoltre tutti gli appassionati italiani saranno felici di sapere che Nickelodeon ha in programma uno speciale sulla serie sequel di Kamp Koral, dalla durata di un'ora e che andrà in onda tutti i giorni per due settimane a partire dal prossimo 23 febbraio.