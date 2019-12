La doppiatrice di Summer del suo personaggio e del futuro di Rick and Morty

Mentre la terza stagione di Rick and Morty continua a conquistare ed intrattenere i proprio fan, non bisogna dimenticare che lo show ha in cantiere tantissime novità, visto che come sappiamo è stato rinnovato per altri 70 episodi. Ne ha parlato Spencer Grammer, doppiatrice di Summer, in una recente intervista.

Come vi abbiamo raccontato, la quarta stagione di Rick and Morty è già stata registrata, e anche Grammer ha dichiarato di aver già completato le sue parti di doppiaggio, rivelando poi anche alcune curiosità sul futuro di Rick and Morty e sul suo personaggio in generale.

"Ho registrato anche la decima della quarta stagione quando ero a Los Angeles qualche settimana fa, ma le cose cambiano in fretta. Dovrò tornare per fare alcune rifiniture, e loro stanno rivedendo e rscrivendo altre scene. Per cui non abbiamo finito ma sì, le ho già registrate tutte" ha detto l'attrice, parlando della quarta stagione, dando poi alcune anticipazioni su cosa possiamo aspettarci dal suo personaggio nel resto della stagione in corso.

"Ha sicuramente visto cose che non avrebbe voluto vedere, cose controverse o strane, ma non posso dire molto altro a riguardo. Credo che finirei nei guai".

L'attrice ha parlato dei suoi momenti preferiti dello show, sempre dal punto di vista del suo personaggio: "Amo l'episodio di Pickle Rick, ma anche quello on cui lei salva Rick dalla prigione. Ci sono tante storie belle di Summer, come quando lei e Rick prendono gli steroidi e vanno a sconfiggere il diavolo. Rido ancora ogni volta che lo vedo. E mi piace l'episodio di Natale dove lei ha un fidanzato, era divertentissimo. Vorrei altri episodi così, Summer e il suo fidanzato. Credo che sarebbe molto divertente".

Infine Grammer ha anche rivelato di alcuni mini episodi in arrivo, che esplorino ulteriormente la storia di Summer: "Sì, ce ne sono alcuni. Ne abbiamo, credo, due che andranno in onda con questo spezzone di stagione e alti cinque in arrivo prima o poi. E poi credo che stiano già lavorando sulla quinta stagione. Spero che esplorino ancora di più il suo personaggio".

Che ne pensate delle sue parole?