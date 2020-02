Doppio asso nella manica per Showtime: Jude Law, Taika Waititi e la loro serie The Auteur

La notizia è dell'ultim'ora e quale modo migliore per iniziare il weekend? Taika Waititi, premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale con Jojo Rabbit, e Jude Law, attore quanto mai poliedrico e amato da pubblico, sono in trattative con Showtime per la serie The Auteur.

La notizia ci arriva da Variety e, anche se non è ancora stato firmato nessuno contratto, i dettagli della trama sembrerebbero essere già noti: la sceneggiatura sarà frutto della penna di Waititi e si pensa possa essere sia una satira di Hollywood, basata sull'omonima graphic novel di Rick Spears, con Law che nel ruolo del protagonista .

Il regista premio Oscar dirigerà la serie, che sarà prodotta da Endeavor Content and Legendary Television.

Solo il mese scorso è stata distribuita The New Pope, la serie con protagonisti Law e John Malkovich e diretta da Paolo Sorrentino (qui la nostra recensione dello show trasmesso da Sky Atlantic), mentre tra i prossimi progetti serializzati dell'attore ci sarà anche The Third Day, che sarà la prima produzione totalmente immersiva e con eventi live.

Intanto Waititi si gode il successo agli Academy Awards, ma sempre con lo sguardo a Thor: Love & Thunder, sul quale ha svelato nuovi dettagli: il sequel Marvel è attualmente in produzione e vedrà Christian Bale nel ruolo di villain intergalattico.