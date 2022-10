Dostoevskij: iniziate le riprese della serie dei fratelli D'Innocenzo prodotta da Sky

A qualche mese dall'annuncio ufficiale della serie tv Dostoevskij, Sky ha comunicato l'inizio delle riprese del prossimo progetto dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo, acclamati autori di La terra dell'abbastanza, Favolacce e America Latina.

Dostoevskij segue le indagini di un poliziotto dal passato guasto e dal futuro inevitabile, Enzo Vitello, che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole del killer, il poliziotto arriva al punto di intraprendere una pericolosa indagine in solitaria, avvicinandosi sempre di più all'inquietante verità.

Come già annunciato la serie avrà come protagonista Filippo Timi (Vincere, I delitti del BarLume, Favola, Le otto montagne) nei panni di Enzo Vitello, un brillante detective dal passato doloroso. Viena annunciato oggi il resto del cast: Gabriel Montesi (Favolacce, Siccità, Romulus, Christian), Carlotta Gamba (America Latina, Dante), Federico Vanni (Chiara Lubich – L’Amore vince su tutto, Io sono l’abisso). I Fratelli D’Innocenzo hanno scritto e dirigeranno tutti e sei gli episodi di Dostoevskij, con le riprese che avranno luogo a Roma e dintorni fino a fine inverno.

La serie arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW in tutti i paesi in cui Sky è presente. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su quello che si preannuncia già uno degli eventi televisivi più attesi del prossimo anno.