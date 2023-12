Dostoevskij: la serie tv dei Fratelli D'Innocenzo in concorso a Berlino 2024

La nuova serie tv di Sky Dostoevskij, ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo, sarà presentata in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

“Siamo grati alla Berlinale per aver selezionato ‘Dostoevskij’ alla 74esima edizione del festival. Berlino per noi è casa. Ma non sempre a casa si viene accolti. Anzi, è proprio a casa che devi dimostrare di essere ancora tu. Dal nostro esordio con ‘La terra dell’abbastanza’ e la successiva vittoria dell’Orso d’argento con ‘Favolacce’ siamo cambiati moltissimo, eppure, con ‘Dostoevskij’, ci avete ancora una volta riconosciuti. Grazie per averci aperto la porta di casa: questa porta che fa ancora lo stesso suono”, hanno dichiarato i Fratelli D’Innocenzo.

Prosegue dunque 'la storia' tra i D'Innocenzo e Berlino: in precedenza, Fabio e Damiano D’Innocenzo avevano esordito alla Berlinale con il loro fulminante primo film La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival nel 2018, per poi arrivare a vincere con la loro opera seconda, Favolacce, selezionata per il concorso del 2020, l’Orso d’Argento per la Sceneggiatura.

Dostoevskij è una serie Sky Original in 6 episodi, una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica. L’uscita della serie è attesa prossimamente su Sky e in streaming su NOW.