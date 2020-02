Il Dottore torna sulla Terra nel nuovo teaser della settima puntata di Doctor Who 12

Dopo l'ultimo colpo di scena in Doctor Who 12, i fan sono ansiosi di scoprire come continueranno le avventure del Dottore. Vediamo quindi il teaser dedicato alla settima puntata della nuova stagione della serie con protagonista Jodie Whittaker.

Si intitolerà "Can You Hear Me?" e porterà il celebre personaggio e i suoi aiutanti nella Siria del 1380. Il video, che trovate in calce alla notizia, non svela molto della trama dell'episodio, se non una voce fuori campo che pronuncia questo parole: "La vostra paura più grande è: la mia creatività", mentre un Dottore terrorizzato cerca di capire chi è il suo misterioso interlocutore. Inoltre possiamo vedere uno dei personaggi della puntata venire catturato da una strana mano aliena, secondo alcuni fan si tratta del ritorno degli Slitheen, avversari di Doctor Who apparsi per la prima volta nel 2005.

Ricordiamo che la stagione è ancora inedita in Italia, le precedenti sono disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video, mentre l'undicesima è andata in onda su Rai 4. Infine vi consigliamo di leggere questa notizia su un importante ritorno in Doctor Who 12, evento che ha sorpreso tutti gli appassionati della serie britannica.

Chi sarà il prossimo avversario di Jodie Whittaker? Fatecelo sapere con un commento in calce alla notizia.