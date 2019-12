Il Dottore viene messo alla prova nella nuova featurette della dodicesima stagione

L'anno nuovo sta per arrivare, e con sé porterà anche la dodicesima stagione di Doctor Who. Ma cosa possiamo aspettarci dai nuovi episodi? Ce lo raccontano il cast e la crew dello show in una featurette.

Nuove avventure, nuovi nemici e nuove inquietanti creature come promesso da Bradley Walsh popoleranno la nuova stagione di Doctor Who, parola di... Tutti quelli che ci hanno lavorato.



"Azione, paura, humor, calore" attacca Chris Chibnall, lo showrunner "Divertimento, escapismo, eccitazione, positività" continua Strevens, uno dei produttori "E ha un TARDIS!" conclude Chibnall.



E anche stando a quanto dice il "resto della banda", andremo viaggiando con la fantasia per diverse epoche storiche; passato e futuro si intrecciaranno nuovamente in un'altra entusiasmante stagione.



Ma si darà spazio anche a dei momenti più riflessivi e intimistici: "Questa stagione si focalizzerà maggiormente sui vari personaggi e sui loro viaggi individuali, e soprattutto per il Dottore, si tratta una stagione che lo porterà a scoprire di più su se stesso" spiega Jodie Whittaker, mentre Nikki Wilson, produttrice della serie, rincara la dose "Metteremo davvero alla prova il Tredicesimo Dottore".



Doctor Who tornerà il 1 gennaio 2020 sulla BBC, mentre possiamo già cominciare a prepararci psicologicamente per lo speciale di Natale dell'anno prossimo...