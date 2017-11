Dove Cameron si unisce al cast della quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Questo 1° dicembre tornerà sula quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. - di cui vi abbiamo già mostrato i primi minuti - e l'attesa per i fan è enorme.

In molti vogliono scoprire cosa accadrà all'agente Phil Coulson (Clark Gregg) e al resto del suo team dopo esser stati rapiti e - letteralmente - portati nello spazio. Qui gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. dovranno lottare contro creature aliene, nuovi nemici e trovare la strada per tornare sulla Terra. In molti attendono un crossover con gli Inumani o, ancor meglio, un tie-in con l'atteso film in arrivo a maggio, Avengers: Infinity War.

E in questa stagione, che ospiterà anche l'episodio numero 100 della serie, vedremo anche un nuovo volto. L'attrice Dove Cameron ha confermato, tramite un divertente video che trovate qui sotto, il suo ingresso nel cast della quinta stagione in un ruolo, al momento, top-secret. La Cameron si è fatta notare per esser stata protagonista dei due film tv della Disney The Descendants e Descendants 2.

Sul suo ruolo, ovviamente, sono partite le prime speculazioni. Che possa interpretare un personaggio proveniente dai fumetti? Oppure gli showrunner, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, hanno optato per uno creato ad hoc per lo show?

Ricordiamo che in Italia la quinta stagione debutterà il prossimo 20 dicembre su Fox Italia.